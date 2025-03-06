03:53, 6 березня

Ігор Терехов підтвердив, що влучання ворожого БпЛА справді сталося по житловій багатоповерхівці, але удар припав на технічний поверх – на цю хвилину без постраждалих.

У Харкові 2 постраждалих із гострою реакцією на стрес. Загалом у будинку, куди влучив БпЛА, пошкоджено дах та технічний поверх, була невеличка пожежа, зруйновано ліфтову шахту. Пошкоджене скління в прилеглих будинках та 8 автівок.