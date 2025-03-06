Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 6 березня, повідомляє 24 Канал.
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Вибух у Харкові
Ігор Терехов підтвердив, що влучання ворожого БпЛА справді сталося по житловій багатоповерхівці, але удар припав на технічний поверх – на цю хвилину без постраждалих.
У Харкові 2 постраждалих із гострою реакцією на стрес. Загалом у будинку, куди влучив БпЛА, пошкоджено дах та технічний поверх, була невеличка пожежа, зруйновано ліфтову шахту. Пошкоджене скління в прилеглих будинках та 8 автівок.
Київ та Київська область були під загрозою "Шахедів". Працювали сили ППО.
Росія атакувала Суми "Шахедами", загинула людина
На території складського приміщення в Сумах виникла пожежа внаслідок влучання російського БпЛА. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідують загоряння. Також на місці працюють поліцейські та медики.
Інформації про постраждалих станом на 01:32 не було. Але через годину, на жаль, стало відомо, що одна людина загинула.
У ніч на 6 березня жтелі Запорізької області чули вибухи. В регіоні була небезпека застосування ворожих БпЛА та керованих авіаційних бомб.
Розвіддані для ударів HIMARS Україна не отримує вже кілька місяців, – WP
Ще до зустрічі та сварки президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа Україна не отримувала дані від Сполучених Штатів. Зокрема, такої інформації не надавали для ударів з HIMARS по російських критичних об'єктах.
Військові розповіли, що як мінімум один підрозділ ЗСУ, який працює на HIMARS, не отримали жодних координат далі, ніж на 60 кілометрів від лінії фронту. Тобто бити по території Росії з американської зброї оборонці не могли.
Останніми тижнями ці координати перестали надходити,
– зазначив військовослужбовець ЗСУ.