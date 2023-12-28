Європа не вміє вести війни, – Кулеба пояснив зволікання Заходу із постачанням зброї
Джерело:The Kyiv Independent
Очільник МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Київ однаково отримає допомогу від США та ЄС, хоча говорити про точні терміни зараз не виходить. Також дипломат критично оцінив здатність Європи забезпечити себе та Україну необхідною кількістю зброї.
Західні партнери багато часу витратили на роздуми. Так прокоментував глава МЗС спроможність європейських країн виробляти зброю для України і самих себе.
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Європа не вміє воювати
За словами Кулеби, у Європі не вміють воювати. Виробництво зброї там – не найпопулярніша сфера бізнесу.
На жаль, наші друзі витратили занадто багато часу на роздуми про те, як і коли нарощувати виробництво зброї та боєприпасів,
– підсумував дипломат.
Водночас Кулеба визнав, що протягом 2022 – 2023 років Україна отримала всі види озброєння, які були недоступні, включно з ракетами великої дальності. Також винищувачі F-16 вже перебувають у дорозі.
Дипломат зазначив, що постачання широкого спектра західного озброєння суттєво підвищило боєздатність України.
Втім, вважає Кулеба, наразі не відомо, чи зможе Захід тримати темпи забезпечення України сучасною зброєю та боєприпасами для ведення дороговартісної війни, натяків на завершення якої немає.
Мене більше хвилюють темпи розвитку ОПК, а не надходження нових видів озброєнь,
– наголосив Кулеба.
Ворог не дрімає
Тим часом Росія змогла успішно поставити свою економіку на військові рейки, навіть усупереч санкціям. Так, країна-агресорка виділяє близько 35% свого бюджету на війну в Україні. Крім того, вона залучає військові ресурси в союзних державах, Білорусі, Ірані та Північній Кореї.
Хоча Європа технологічно попереду Росії, вона має проблеми зі збільшенням виробництва цих технологій. До того ж країни ЄС, США та інші країни Заходу мають багато розбіжностей у питанні нарощування озброєння. Ситуацію гальмує й протекціонізм.
На думку Кулеби, рішення полягає у тому, аби досягнути узгодженості всіх оборонних галузей ЄС, США і країн-однодумців, аби вони працювали як єдина система.
Дипломат підкреслив, що коли сьогодні на карту дебатів Заходу поставлена Україна, завтра буде стояти європейська безпека. Кулеба вважає, що треба бути наївним, аби думати, що Путін не наважиться атакувати НАТО.
Військова допомога Україні від США: що відомо
- Конгрес США так і не схвалив у цьому році пакет додаткового фінансування союзників, в якому для України закладено 61 мільярд доларів. У Києві та Білому домі сподіваються, що це станеться вже у Новому році.
- Дмитро Кулеба, коментуючи ситуацію, зазначив, що наразі у США немає дискусії про те, чи підтримувати Київ чи ні, натомість тривають дебати між республіканцями і демократами щодо стіни на кордоні з Мексикою.
- Нагадаємо, що ще у жовтні Байден запропонував пакет допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Білий дім неодноразово закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроєкт, бо кошти на допомогу Києву вже вичерпуються.
- Водночас республіканці у Палаті представників виступили проти спільного пакету для Ізраїлю та України.
- У Сенаті заблокували розгляд законопроєкту через суперечку про кордон із Мексикою. І навіть те, що Сенат відклав на тиждень різдвяні канікули, не допомогло пришвидшити ухвалення пакета допомоги Україні.
- Водночас 27 грудня стало відомо, що США виділили Україні черговий пакет допомоги на 250 мільйонів доларів, який містить потрібне для задоволення найнагальніших потреб нашої держави.