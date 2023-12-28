Польський Сейм 11 грудня обрав Дональда Туска новим прем'єр-міністром. Згодом президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу в нового уряду у президентському палаці у Варшаві.

Дивіться також Немає жодного ослаблення: політтехнолог назвав три коаліції підтримки України

Туск відвідає Україну

Прем'єр-міністр Польщі після засідання ради міністрів заявив польським журналістам, що планує приїхати до України, аби обговорити ситуацію на українсько-польському кордоні.

За словами прем'єр-міністра Польщі, йому "трохи соромно" говорити про блокаду в тій ситуації, у якій зараз перебуває український президент і вся Україна.

Неправильно їхати до Києва і весь візит присвячувати питанням польського транспорту. Але ми підготуємо цей візит так, щоб під час моєї зустрічі з президентом було зрозуміло, чого ми хочемо досягти,

– запевнив Туск.

Він також додав, що проситиме перевізників не блокувати пункти пропуску конкретно через війну, яку Росія веде проти України.

Водночас Туск сказав, що ситуація з блокадою "драматична", проте він робитиме все можливе, щоб полегшити життя польських транспортних компаній.

Блокада на кордоні з Польщею: останні новини