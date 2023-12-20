Втрати України на кордоні

За останні 2 місяці втрати України, через ситуацію на кордоні, наблизились до показника 1,5 мільярда доларів. За листопад це значення було на рівні 860 мільйонів доларів, в грудні – 620 мільйонів доларів.

Читайте також Як змінити банк для отримання пенсії: покрокове пояснення

За оцінками НБУ, блокада окремих наземних пунктів пропуску через західні кордони України зумовила втрати експорту в листопаді в сумі 160 мільйонів доларів та зниження імпорту на 700 мільйонів доларів,

– повідомляють представники НБУ

Держмитниця повідомляє, що протягом 2023 року частка автомобільного транспорту у загальних об'ємах імпорту склала 70%, експорту – 35%. Для врегулювання ситуації, почали активніше використовувати інші шляхи транспортування.

Втрати імпорту у листопаді вдалося частково компенсувати завдяки нарощуванню поставок іншими шляхами, зокрема, залізницею, а втрати експорту – завдяки нарощуванням поставок через новий морський коридор, обсяги перевезень яким за результатами листопада впритул наблизилися до найвищих значень перевезень "зерновим коридором",

– наголошують у НБУ

Розуміємо, що використання залізничних шляхів та морські коридори, дозволяють покращувати стан речей з імпортом та експортом товарів. До того ж, позитивно на ситуацію впливатиме імовірне послаблення блокади. У НБУ вважають, що завдяки усім вище названим факторам, щомісячні втрати експорту скоротяться до 120 мільйонів доларів, а імпорту – 500 мільйонів доларів.

Що відбувається на кордоні з Польщею

Відповідно до даних сервісу єЧерга на 17 грудня середня кількість вантажівок, які щоденно пересікають кордон знизилась на 40%, якщо порівнювати з жовтневим значенням. На минулому тижні поляки послабили свою блокаду і розблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Однак, 18 грудня ситуація знову загострилась.

Вимоги перевізників не змінилися. Вони все ще наполягають на скасуванні транспортного безвізу для України з боку ЄС.