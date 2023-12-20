Зміна банку

Якщо потрібно змінити банк для отримання виплати, треба здійсники кілька кроків.

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По-перше, обрати новий банк і відкрити там рахунок. Наприклад, Райффайзен Банк пропонує вигідні умови, як-от знижки на продукти та безкоштовне обслуговування рахунку.

Після відкриття нового рахунку, треба швидко повідомити Пенсійний фонд про зміну реквізитів. Це можна зробити через ЦНАП, онлайн-сервіси ПФУ, або, якщо йдеться про з Райффайзен Банк, то співробітник банку може сам передати її у фонд.

У разі будь-яких змін, наприклад, переїзду в інше житло або при зміні контактних даних, треба також повідомляти ПФУ.

Важливо пам'ятати, що перша пенсія після зміни може надійти на старий рахунок, бо процес переводу триває деякий час.

Що робити після зміни банку

Коли особа отримає пенсію на нову картку, треба зберегти всі документи про перехід до іншого банку. Варто встановити мобільний додаток банку для зручного управління фінансами.

Це допоможе, якщо картка буде втрачена чи вкрадена — її можна буде легко заблокувати.

Зауважте! Якщо на смартфоні є можливість безконтактної оплати, то розраховуватися в магазинах вийде без фізичної картки.