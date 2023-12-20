Смена банка

Если нужно изменить банк для получения выплаты, нужно выполнить несколько шагов.

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Во-первых, избрать новый банк и открыть там счет. Например, Райффайзен Банк предлагает выгодные условия, такие как скидки на продукты и бесплатное обслуживание счета.

После открытия нового счета, нужно быстро уведомить Пенсионный фонд об изменении реквизитов. Это можно сделать через ЦНАП, онлайн-сервисы ПФУ, или, если речь идет о Райффайзен Банке, то сотрудник банка может сам передать ее в фонд.

В случае каких-либо изменений, например, переезда в другое жилье или при изменении контактных данных, следует также сообщать ПФУ.

Важно помнить, что первая пенсия после смены может поступить на старый счет, потому что процесс перевода длится некоторое время.

Что делать после смены банка

Когда человек получит пенсию на новую карточку, нужно сохранить все документы о переходе в другой банк. Следует установить мобильное приложение банка для удобного управления финансами.

Это поможет, если карта будет потеряна или украдена – ее можно будет легко заблокировать.

Заметьте ! Если на смартфоне есть возможность бесконтактной оплаты, то рассчитываться в магазинах получится без физической карты.