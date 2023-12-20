Потери Украины на границе

За последние 2 месяца потери Украины из-за ситуации на границе приблизились к показателю 1,5 миллиарда долларов. За ноябрь это значение было на уровне 860 миллионов долларов, в декабре – 620 миллионов долларов.

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По оценкам НБУ, блокада отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы Украины обусловила потери экспорта в ноябре в сумме 160 миллионов долларов и снижение импорта на 700 миллионов долларов.

– сообщают представители НБУ

Гостаможня сообщает, что в течение 2023 года доля автомобильного транспорта в общих объемах импорта составила 70%, экспорта – 35%. Для урегулирования ситуации начали активнее использовать другие пути транспортировки.

Потери импорта в ноябре удалось частично компенсировать благодаря наращиванию поставок другими путями, в частности, по железной дороге, а потери экспорта – благодаря наращиванию поставок через новый морской коридор, объемы перевозок которым по результатам ноября вплотную приблизились к наивысшим значениям перевозок "зерновым коридором",

– подчеркивают в НБУ

Понимаем, что использование железнодорожных путей и морских коридоров позволяют улучшать положение вещей с импортом и экспортом товаров. К тому же, положительно на ситуацию повлияет вероятное ослабление блокады. В НБУ считают, что благодаря всем вышеназванным факторам, ежемесячные потери экспорта сократятся до 120 миллионов долларов, а импорта – 500 миллионов долларов.

Что происходит на границе с Польшей

Согласно данным сервиса еЧерга на 17 декабря среднее количество грузовиков, ежедневно пересекающих границу снизилось на 40%, если сравнивать с октябрьским значением. На минувшей неделе поляки ослабили свою блокаду и разблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Однако 18 декабря ситуация снова обострилась.

Требования перевозчиков не изменились. Они все еще настаивают на отмене транспортного безвиза для Украины со стороны ЕС.