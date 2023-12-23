Віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак розповів, що зранку 23 грудня протести польських фермерів на пункті пропуску "Шегині – Медики" було призупинено. Зараз новий уряд Польщі веде перемовини.
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У аграріїв є три вимоги
Фермери погодились розблокувати кордон, однак у них є певні вимоги. Вони хочуть якнайшвидшої реалізації трьох побажань: дотації на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року та продовження кредитів ліквідності.
Також у Польщі пообіцяли після початку 2024 року сісти за стіл перемовин, щоб виробити спільне рішення.
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- Попри намагання врегулювати ситуацію та навіть тимчасове зняття блокади, у чергах на пунктах пропуску досі залишаються понад 2 тисячі українських вантажівок. Ще раніше Україні вдалося перевезти через кордон сотні вантажівок, зокрема використовуючи залізничний транспорт. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
- Він висловив сподівання, що нова влада Польщі не маніпулюватиме думкою фермерів, а навпаки виступить із заявами, щоб спільно з українцями переходити на нові ринки. Наприклад, постачати продовольства на ринки Африки чи Азії. Адже поки відбувається блокування, Україна не може постачати 5 – 6 мільйонів тонн щомісяця.
- У 2023 році зерно справді подешевшало, але це сталось не лише у Польщі, а й у цілому світі. Відтак, очевидно, що ніхто не купуватиме у польських фермерів товар за іншими цінами, якщо такий самий товар є у німців, французів чи бельгійців.