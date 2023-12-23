Віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак розповів, що зранку 23 грудня протести польських фермерів на пункті пропуску "Шегині – Медики" було призупинено. Зараз новий уряд Польщі веде перемовини.

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У аграріїв є три вимоги

Фермери погодились розблокувати кордон, однак у них є певні вимоги. Вони хочуть якнайшвидшої реалізації трьох побажань: дотації на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року та продовження кредитів ліквідності.

Також у Польщі пообіцяли після початку 2024 року сісти за стіл перемовин, щоб виробити спільне рішення.

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