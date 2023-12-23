Вицеминистр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак рассказал, что утром 23 декабря протесты польских фермеров на пункте пропуска "Шегини – Медики" были приостановлены. В настоящее время новое правительство Польши ведет переговоры.
Украина и Польша согласовали действия для разблокирования границы
У аграриев есть три требования
Фермеры согласились разблокировать границу, однако у них есть определенные требования. Они хотят скорейшей реализации трех пожеланий: дотации на закупку кукурузы, сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года и продление кредитов ликвидности.
Также в Польше пообещали после начала 2024 сесть за стол переговоров, чтобы выработать совместное решение.
Другие перевозчики ужесточают протест
Протестующие возле КПП "Дрогуск" заявили, что будут блокировать пропускной пункт на Рождество и даже усилят его. Теперь они обещают пропускать один грузовик на три часа вместо трех часов, заявила Эдита Озигала , один из лидеров протеста дальнобойщиков в Дорогуске.
Как Россия использует блокаду польско-украинской границы
- Несмотря на попытки урегулировать ситуацию и даже временное снятие блокады, в очередях на пунктах пропуска до сих пор остаются более 2 тысяч украинских грузовиков. Еще раньше Украине удалось перевезти через границу сотни грузовиков, в том числе используя железнодорожный транспорт. Об этом 24 канала рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
- Он выразил надежду, что новые власти Польши не будут манипулировать мнением фермеров, а наоборот выступят с заявлениями, чтобы совместно с украинцами переходить на новые рынки. К примеру, поставлять продовольствия на рынки Африки либо Азии. Ведь пока происходит блокировка, Украина не может поставлять 5-6 миллионов тонн ежемесячно.
- В 2023 году зерно действительно подешевело, но это произошло не только в Польше, но и во всем мире. Следовательно, очевидно, что никто не будет покупать у польских фермеров товар по другим ценам, если такой же товар есть у немцев, французов или бельгийцев.