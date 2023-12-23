Вицеминистр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак рассказал, что утром 23 декабря протесты польских фермеров на пункте пропуска "Шегини – Медики" были приостановлены. В настоящее время новое правительство Польши ведет переговоры.

Украина и Польша согласовали действия для разблокирования границы

У аграриев есть три требования

Фермеры согласились разблокировать границу, однако у них есть определенные требования. Они хотят скорейшей реализации трех пожеланий: дотации на закупку кукурузы, сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года и продление кредитов ликвидности.

Также в Польше пообещали после начала 2024 сесть за стол переговоров, чтобы выработать совместное решение.

Другие перевозчики ужесточают протест

Протестующие возле КПП "Дрогуск" заявили, что будут блокировать пропускной пункт на Рождество и даже усилят его. Теперь они обещают пропускать один грузовик на три часа вместо трех часов, заявила Эдита Озигала , один из лидеров протеста дальнобойщиков в Дорогуске.

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