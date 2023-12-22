До Києва приїхав Павел Ганцаж, новий заступник міністра інфраструктури Польщі. Він заявив, що вдалося досягнути прориву в переговорах. 24 Канал розкаже деталі.

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План із розблокування кордону вже є

Ганцаж зустрівся із Сергієм Деркачем, заступником міністра інфраструктури України. Увечері мовилося про те, що вони узгоджують останні деталі. А вже за кілька годин повідомили, що Мінвідновлення спільно з новим керівництвом міністерства інфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.

Україна бореться. Але є також інтереси підприємців, які переживають за своє існування і за те, що їх витіснятимуть з цього транспортного ринку. Ми намагаємося вирішити цю проблему,

– сказав Ганцаж.

Також він повідомив: міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак перебуває на прямому контакті з протестувальниками. "Сьогоднішня зустріч мала принести прорив – реалізацію найважливішого для польської сторони", тобто вимог підприємців, висловився Ганцаж.

Коли розблокують кордон між Україною та Польщею

Ганцаж сподівається, що Даріуш Клімчак зустрінеться перед Різдвом із комітетом протестувальників, і вже до Різдва вдасться вирішити проблему.

