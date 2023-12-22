Про це міністр повідомив у мережі Х. Деталі робочої поїздки він розголошувати не став.

До теми Новий польський уряд і Україна: що чекає на відносини між країнами у 2024 році

Перший візит за кордон. Вже там,

– повідомив Сікорський про робочу поїздку й опублікував світлину з центра Києва.



Новий глава МЗС Польщі прибув до Києва / Фото Радослав Сікорський

Як повідомляє RMF24, Сікорський має виступити перед українським парламентом. За попередніми даними, польський міністр у своїй промові заявить, що "відносини з Україною будуть найважливішим політичним викликом для нового уряду". Окрім того, як повідомляють польські ЗМІ, Сікорський також має зустрітися віч-на-віч з кількома українськими топполітиками. Втім деталі цих зустрічей не розкриваються з міркувань безпеки.

Довідка. Новий уряд Польщі Дональда Туска склав присягу 13 грудня. Радослав Сікорський раніше також обіймав посаду міністра закордонних справ у 2007 – 2014 роках.

Зміна уряду в Польщі