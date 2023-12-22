Про це міністр повідомив у мережі Х. Деталі робочої поїздки він розголошувати не став.
До теми Новий польський уряд і Україна: що чекає на відносини між країнами у 2024 році
Перший візит за кордон. Вже там,
– повідомив Сікорський про робочу поїздку й опублікував світлину з центра Києва.
Новий глава МЗС Польщі прибув до Києва / Фото Радослав Сікорський
Як повідомляє RMF24, Сікорський має виступити перед українським парламентом. За попередніми даними, польський міністр у своїй промові заявить, що "відносини з Україною будуть найважливішим політичним викликом для нового уряду". Окрім того, як повідомляють польські ЗМІ, Сікорський також має зустрітися віч-на-віч з кількома українськими топполітиками. Втім деталі цих зустрічей не розкриваються з міркувань безпеки.
Зміна уряду в Польщі
- У жовтні 2023 року у Польщі відбулися чергові парламентські вибори. За результатами голосування опозиційні сили здобули більшість і партії "Громадянська коаліція", "Польща 2050", Польська селянська партія та "Нова лівиця" 11 грудня призначили новим прем'єр-міністром Дональда Туска.
- Туск змінив на посаді Матеуша Моравецького, який був прем'єром від 2017 року. Хоча партія "Право і справедливість", представником якої є Моравецький, й набрала більшість голосів на виборах, проте втриматися при владі президентській партії не вдалося.
- Новий міністр Дональд Туск розкритикував політиків за розмови про "втому" від війни в Україні. Окрім того, він закликав Захід до "повної мобілізації", а також пообіцяв розв'язати проблему блокади на українсько-польському кордоні.