Об этом министр сообщил в сети Х. Детали рабочей поездки он разглашать не стал.
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Первый визит за границу. Уже там,
– сообщил Сикорский о рабочей поездке и опубликовал фото из центра Киева.
Новый глава МИД Польши прибыл в Киев / Фото Радослав Сикорский
Как сообщает RMF24, Сикорский должен выступить перед украинским парламентом По предварительным данным, польский министр в своей речи заявит, что "отношения с Украиной будут важнейшим политическим вызовом новому правительству". Кроме того, как сообщают польские СМИ, Сикорский также должен встретиться лицом к лицу с несколькими украинскими топ-политиками. Впрочем, детали этих встреч не раскрываются из соображений безопасности.
Смена правительства в Польше
- В октябре 2023 года в Польше прошли очередные парламентские выборы. По результатам голосования оппозиционные силы обрели большинство и партии "Гражданская коалиция", "Польша 2050", Польская крестьянская партия и "Новая левая" 11 декабря назначили новым премьер-министром Дональда Туска.
- Туск сменил в должности Матеуша Моравецкого, бывшего премьером от 2017 года. Хотя партия "Право и справедливость", представителем которой является Моравецкий, и набрала большинство голосов на выборах, однако удержаться у власти президентской партии не удалось.
- Новый министр Дональд Туск подверг критике политиков за разговоры об "усталости" от войны в Украине. Кроме того, он призвал Запад к "полной мобилизации", а также пообещал решить проблему блокады на украинско-польской границе.