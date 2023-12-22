Об этом министр сообщил в сети Х. Детали рабочей поездки он разглашать не стал.

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Первый визит за границу. Уже там,

– сообщил Сикорский о рабочей поездке и опубликовал фото из центра Киева.



Новый глава МИД Польши прибыл в Киев / Фото Радослав Сикорский

Как сообщает RMF24, Сикорский должен выступить перед украинским парламентом По предварительным данным, польский министр в своей речи заявит, что "отношения с Украиной будут важнейшим политическим вызовом новому правительству". Кроме того, как сообщают польские СМИ, Сикорский также должен встретиться лицом к лицу с несколькими украинскими топ-политиками. Впрочем, детали этих встреч не раскрываются из соображений безопасности.

Справка. Новое правительство Польши Дональда Туска приняло присягу 13 декабря. Радослав Сикорский ранее также занимал должность министра иностранных дел в 2007-2014 годах.

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