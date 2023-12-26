У Польщі обрали новий уряд на чолі з Дональдом Туском, який обіцяв розв'язати питання блокади польсько-українського кордону. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону пояснив, чи йдеться про перезавантаження відносин між країнами.

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За словами дипломата, говорити про перезавантаження відносин між Україною і Польщею доречно, але лише в економічному плані.

У нас немає жодних потреб перезавантажувати стосунки у політиці, у війському співробітництві, у підтримці, яку отримуємо від Польщі на шляху до ЄС і НАТО. Але відносини у питаннях економіки потрібно перезавантажити, це правда,

– наголосив Кулеба.

Очільник МЗС розповів, що вже зроблені перші кроки у цьому напрямку. Зокрема, вже відбулося перше засідання уряду Польщі.

Інтенсивні дуже контакти пішли між урядами України і Польщі. Будемо слухати один одного. Ті сигнали, які ми отримали з Польщі, свідчать про те, що вони налаштовані на вирішення проблем,

– зазначив міністр.

Він також підкреслив, що Україна зі свого боку теж готова до вирішення проблем, але у справедливий спосіб. Дипломат пояснив, що це означає дотримування міжнародних зобов'язань. "Якщо якісь дії польських протестувальників не відповідають міжнародним зобов’язанням Польщі, то пріоритет має бути відданий саме міжнародним зобов’язанням", – зауважив глава МЗС.

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