В Польше избрали новое правительство во главе с Дональдом Туском, который обещал решить вопрос блокады польско-украинской границы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона объяснил, идет ли речь о перезагрузке отношений между странами.

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По словам дипломата, говорить о перезагрузке отношений между Украиной и Польшей уместно, но только в экономическом плане.

У нас нет никаких нужд перезагружать отношения в политике, в военном сотрудничестве, в поддержке, которую получаем от Польши на пути к ЕС и НАТО. Но отношения в вопросах экономики нужно перезагрузить, это правда,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД рассказал, что уже сделаны первые шаги в этом направлении. В частности, уже прошло первое заседание правительства Польши.

Интенсивные контакты пошли между правительствами Украины и Польши. Будем слушать друг друга. Те сигналы, которые мы получили из Польши, свидетельствуют о том, что они настроены на решение проблем,

– отметил министр.

Он также подчеркнул, что Украина со своей стороны тоже готова к решению проблем, но справедливым способом. Дипломат объяснил, что это означает соблюдение международных обязательств. "Если какие-либо действия польских протестующих не соответствуют международным обязательствам Польши, то приоритет должен быть отдан именно международным обязательствам", – отметил глава МИД.

Обратите внимание! 22 декабря новоназначенный министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев с визитом и встретился с президентом Зеленским.

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