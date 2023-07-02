Кілька квитків таки продали чоловікам: Укрзалізниця відзвітувала про запровадження жіночих купе
Джерело:Укрзалізниця
Ініціатива щодо створення жіночих купе стартувала наприкінці весни та швидко привернула до себе увагу. Укрзалізниця погодилася з петицією та запровадила ці купе вже наступного місяця. На початку липня перевізник зробив звіт та висловився щодо курйозних ситуацій й провокацій.
Укрзалізниця заявила, що 4 рейси з жіночими купе вже зробили повне коло за маршрутом. Вартість квитків на них ніяк не подорожчала.
Читайте також Укрзалізниця запустила жіночі купе: на яких маршрутах вони є
Жіночі купе чи вагони
У повідомленні національного перевізника зазначається, що ініціативу прийняли дуже позитивно в усіх містах старту. Мовиться про Київ, Ужгород, Трускавець, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Ясіня та інші населені пункти.
Варто зауважити, що Укрзалізниця запровадила саме жіночі купе, а не окремі вагони для жінок.
Це жіночі купе, а не вагони, тому немає нічого дивного в тому, що до вагона заходять чоловіки,
– наголошується у повідомленні.
Які були курйози з жіночими купе
В Укрзалізниці зізналися, що не обійшлося без курйозних ситуацій. Так, кілька квитків до таких купе придбали чоловіки. У перевізника наголошують, що їм продали їх помилково, а також запевнили, що причину вже знайдено та усунено.
Ситуація завершилася тим, що хлопців та дівчат розсадили по окремих купе за їхньою згодою. Перевізник зазначає, що у жіночих купе не було провокацій та "вторгнень".
Укрзалізниця також повідомила про повернення патрулів на потягах. У фокусі уваги компанії маршрути з жіночими купе. Перевізник попередив про появу людей із шевронами "Залізна Безпека" на рейсах.
Хронологія появи жіночих купе в Україні
- Спочатку на сайті Кабміну у травні з'явилася петиція з проханням запровадити жіночі купе на потягах, що прямують маршрутом довше шести годин. Вона швидко зібрала необхідні 25 тисяч голосів.
- Згодом почалися дискусії навколо цього. Прихильники ідеї створення жіночих купе як аргумент наводили безпеку та комфорт пасажирів. Адже на довгих маршрутах жінкам доводилося засинати та неодноразово перевдягатися у компаніях невідомих чоловіків. Також як приклад наводилися випадки з непристойною поведінкою та спробами зґвалтувань.
- Противники петиції вбачали у ній дискримінацію людей через їхню стать. Також лунали нарікання на кшталт "а як подорожувати сім'ям".
- Згодом голова правління Укрзалізниці Євген Лященко заявив, що безпека пасажирів незалежно від гендеру є фундаментальним пріоритетом. Він анонсував появу жіночих купе.
- Спочатку їх запровадили на 4 маршрутах у червні. Перевізник повідомив, що жіночі купе доступні тільки для жінок та дітей не старше 6 років. Обмеження на квитки та ціна за них такі ж самі, як і для звичайних купе.