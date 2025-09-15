Кремль та його військо не полишає спроб захопити українські території. Окупація Куп'янська на Харківщині є стратегічною метою росіян у регіоні.

Про це розповів речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський в ефірі Суспільне, пише 24 Канал.

Що відомо про намір росіян захопити Куп'янськ?

Речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський наголосив, що російські війська станом на 15 вересня не увійшли до Куп'янська, проте російським загарбникам вдається проникати в місто.

Він заявив, що офіційно окупанти не зайшли, але є диверсійні групи. "Тактика переодягання порушує закони війни, але ця тактика для них вдала", – додав він.

Також Бєльський підкреслив, що росіяни намагаються накопичити свої сили на північних околицях міста.

"Вони намагаються накопичуватися на північних околицях міста, інфільтруватися в саме місто: багато хто з них у цивільному одязі з підробленими документами. На жаль, багато місцевих не захотіли їхати, сидять там під бомбардуваннями. Ті окупанти, які інфільтрувалися, здійснюють контрдиверсійну операцію, прочісують райони Куп'янська, працюють на районах Куп'янська", – сказав речник.

Відповідно до його слів, розпізнавати російських солдат серед місцевих вдається завдяки їхній вимові або східним рисам обличчя. Також Олексій Бєльський зазначив, що газова труба, якою росіянам вдалося зайти на північні околиці Куп'янська, перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Яка ситуація на фронті?