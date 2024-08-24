"Покажіть Путіну правду": чому росіяни так кволо реагують на події в Курській області

Операція у Курській області спростувала одразу кілька російських міфів, які так довго вибудовував Кремль. "Підіграли" цьому й росіяни, що показали свою безініціативність.

Хоч і рейтинг Владіміра Путіна на тлі наступу Сил оборони знизився, однак росіяни наївно вірять, що диктатор ще може їм допомогти. Політтехнолог у розмові з 24 Каналом пояснив, чому реакції Росії на ситуацію у Курській області фактично не було.

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Росіяни не готові захищати себе

Журналісти Foreign Policy назвали "бульбашкою" десятирічну пропаганду Кремля про нібито "загрозу" від України. Попри подібні заяви, які постійно чули росіяни, на тлі наступу Сил оборони на Курську область, не було жодного соціального резонансу. Тобто ні стихійного формування так званого ополчення, ані довгих черг добровольців до призовних пунктів.

Ця ситуація, до слова, кардинально відрізняється від того, що на початку повномасштабного вторгнення відбувалося в Україні. Зокрема, й на окупованих територіях, де українці виходили на протести, аби показати свою позицію.

Дуже яскравим став і матеріал WP, коли журналісти видання поїхали в Суджу і розмовляли з місцевими. Всі люди зверталися до журналістів з проханням "донести правду" до Путіна. Мовляв, тут війна, а Путін нічого не знає. У мешканців Росії в голові просто каша з пропаганди,

– наголосив Шейтельман.

Доволі дивним є те, що росіянам здається, нібито Путін нічого не знає про ситуацію у Курській області. Мабуть, їм складно уявити, що очільнику Кремля просто байдуже на те, що відбувається на прикордонні Росії.

"Звісно, у них немає ніяких інтересів, принципів. У росіян є лише цар, господар Путін і вони звертаються лише до нього: "Путін, допоможи, Герасимов тобі бреше". Але у них з'явився ще один народний "герой" – телевізор. Вони вже жаліються Путіну на телевізор, мовляв, їм бреше телевізор". При такій дегенерації цілого народу який може бути спротив?", – зазначив політтехнолог.

У цьому контексті важливо, аби цю ситуацію проаналізували на Заході. Аби ті, хто ухвалює політичні рішення, побачили, що росіяни ініціативно не готові брати участі у війні. Там немає людей, які готові ставати на захист "оттєчєчства".

Захід має побачити очевидне

Частково Курську операцію можна порівняти і з так званим заколотом Євгєнія Пригожина. Рік тому цей "марш" показав, що Росія не готова чинити спротив, а вище керівництво просто втікає від проблем.

Тоді всі втекли з Москви. А зараз всі "втекли" з телевізора. У телевізорі немає Путіна, немає Шойгу, Герасимова чи Лаврова – тих, хто має віддавати накази, пояснювати ситуацію людям,

– зауважив Шейтельман.

Іншими словами Курська операція вкотре довела, що не існує та не існувало ніяких "червоних ліній". Україна поступово намагалась довести це Заходу: ударами по Росії, по Криму, по чорноморському флоту, НПЗ тощо.

"Ми вже навіть зайшли на територію Росії! Все, не може Захід більше жалітися, що є якісь "червоні лінії" – ми вже перейшли усі", – підсумував Шейтельман.