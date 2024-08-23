Знищення мостів натякає на це: генерал-лейтенант США припустив цілі операції на Курщині

Операція Сил оборони у Курській області триває. Українські військові показують неймовірні результати. Зокрема, їм вдалося знищити ключові мости на Курщині.

Крім того, під контролем ЗСУ уже перебувають важливі стратегічні об'єкти. Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес у розмові з 24 Каналом наголосив, що українські військові можуть піти й далі, за межі Курської області.

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Як знищення мостів на Курщині вплине на росіян

Україна успішно зруйнувала три ключові мости у Курській області. Військові експерти припускають, що це призведе до оточення російських військ.

Якщо росіяни не зможуть ефективно відповісти на це, їм буде важко ліквідувати цей Курський плацдарм. Руйнування цих мостів, до речі, вказує на одну з меж того, як далеко хоче зайти Україна. Росіяни, які за часів СРСР були відомі своїми відмінними здібностями до форсування річок, зараз, на мою думку, вже не мають такої компетенції,

– зауважив Бен Годжес.

Через те, додав генерал-лейтенант США у відставці, він не вірить у те, що Росія здатна швидко відновлювати мости або будувати переправи. Та й зрештою, якщо росіяни і зможуть у якийсь спосіб відновити частковий рух через річку, ЗСУ з цим швидко розберуться. Власне, такий випадок вже стався.

Нещодавно Сили спеціальних операцій показали, як знищують понтони росіян на Курщині.

Знищення цих мостів не лише обмежує або знищує здатність Росії реагувати на дії України, а й справді сприяє оточенню російських сил. Але я не думаю, що ця операція відбувається сама по собі. Український Генштаб міг запланувати й інші речі на інших напрямках або далі вглиб Росії... Я вважаю, що Генеральний штаб і ГУР настільки розумні, що розуміють росіян краще, ніж будь-хто з нас на Заході коли-небудь зможе зрозуміти,

– наголосив Годжес.

Частина плану України

Такі позиції, безперечно, підсилюють можливості Сил оборони у російському регіоні.

Я також думаю, що тепер вони загрожують Курській АЕС. Це створює справжню дилему для Росії і зокрема того, що вони роблять на Запоріжжі. Отже, я думаю, що це частина плану. Захоплення російського газового хабу в Суджі також є важливим важелем впливу для української сторони: вони можуть перенаправити газ, знищити цю станцію або вжити інших заходів,

– підкреслив Годжес.

Нагадаємо, що ще 8 серпня, за кілька днів після початку операції ЗСУ на Курщині, західні ЗМІ повідомили, що Україна взяла під контроль газову станцію "Газпрому" біля Суджі. Вона забезпечує найбільший транзит російського газу до Європи.

"Думаю, що зараз Сили оборони зможуть зайти настільки далеко, наскільки захочуть. Вони, мабуть, вже передбачили всі логістичні аспекти для цього та ймовірні відповіді Росії. Втім я не знаю напевне, які цілі переслідує Генштаб ЗСУ. Однією з переваг цього плацдарму є те, що українці можуть перекинути свої ракетні системи вглиб Росії", – наголосив Годжес.

Водночас варто пам'ятати, що західні партнери України встановили обмеження на використання своєї зброї по території Росії. Але Україна має і власне озброєння, яке тепер може запускати глибше в Росії, аби атакувати більше ворожих аеродромів та об'єктів енергоструктури.