Еліта перестала довіряти Путіну: між якими кланами курська операція поглибила конфлікт

Колишній міністр оборони Росії Шойгу, який зараз обіймає посаду секретаря радбезу, заявив, що переговори з Україною неможливі, доки ЗСУ присутні на Курщині. Його інтерв'ю може свідчити про розкол всередині путінської еліти, де наразі є протистояння між 2 осередками.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, підкресливши, що Шойгу належить до путінського осередку та висловив у публічному просторі меседжі російського диктатора.

Дивіться також Путіну прийде кінець від рук його "друзів": Бен Годжес назвав два ключові фактори

Заяви російських відомств постійно різняться

Політтехнолог звернув увагу, що заяви Шойгу суперечать іншим висловлюванням російських політиків, які звучали раніше і звучать сьогодні. Наприклад, коли з'явились публікації в міжнародних ЗМІ, що Україна та Росія начебто вели перемовини в Катарі про обмеження ударів по енергетиці.

Після чого Марія Захарова, представниця російського МЗС, зазначила, що цього не було. Однак Шойгу сказав, що такі переговори відбувались і Росія погодилась на пропозицію Туреччини, а Україна буцімто відмовилась.

Ще один приклад, який навів Шейтельман, стосовно заяви очільника МЗС Росії Лаврова, який сказав, що мета війни проти України полягає не в захопленні її територій, а тільки в тому, аби дотримувались права російськомовного населення. Представники різних російських відомств говорять протилежні речі.

Шойгу мовчав від моменту призначення його на посаду секретаря ради безпеки Росії. Значить зараз хтось ухвалив рішення його випустити в публічний простір з певними меседжами,

– вважає Шейтельман.

Він наголосив, що погоджується з припущенням міністрів закордонних справ декількох країн, які дійшли висновку, що той факт, що українські війська прийшли в Курську область, призвів до розколу в російських елітах.

"Це не призвело до розколу в суспільстві чи зменшенню довіри громадян до Путіна, але еліта перестала довіряти Путіну. Його оточення говорить, що треба воювати за будь-яку ціну, всі ці меседжі Путіна озвучив Шойгу, а Лавров, який працює на Дерипаску, має схиляти на бік миру. Зараз сперечання відбуваються саме між ними", – зазначив Шейтельман.

При владі в Росії не прагматики, а фанатики

Політтехнолог наголосив, що сьогодні на верхівці російської влади перебувають фанатики, які хочуть знищити Україну. Однак, з його слів, раніше Путін був лідером серед прагматиків.

Але все змінилося, виявилося, що коли він розпочав війну, в нього на вухах вже сиділи фанатики. Саме в цьому осередку він тепер перебуває. Поки вони обіцяли "взяти Київ за 3 дні", прагматиків це влаштовувало, а зараз, коли така затяжна війна, прагматикам це не потрібно. Найближчим часом можемо спостерігати революційні події всередині російської еліти,

– припустив Шейтельман.

Путін може стати жертвою міжкланових конфліктів

Політтехнолог розповів, що стосовно переговорів у різних політиків Росії різні вимоги, то ж незрозуміло, з ким з представників Кремля їх можна було б проводити. Він наголосив, що нині в Росії немає єдиного центру прийняття рішень. Ба більше, Шейтельман впевнений, що і під час перемовин у Стамбулі його не було.

"Чи можна сподіватися на переворот в Кремлі? Так. Чи може бути революція російського народу? Ні. Справа не в тому, аби скинути з президентського крісла особисто Путіна, еліти хочуть замінити чужих людей на своїх. Якщо є 2 осередки, між якими протистояння, то вони намагатимуться це зробити. В процесі боротьби можуть бути всілякі наслідки, Путін може стати жертвою міжкланових сутичок", – підсумував політтехнолог.