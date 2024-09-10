Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров заявив, що Росія буцімто "ніколи не хотіла чужої землі", а її прагненням було захистити права людей, які проживали на нею окупованих територіях. Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що для росіян дійсно є речі, важливіші на за захоплені території.

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Дуже важливий фактор

Росіяни майже з початку війни озвучували свої бажання – на що готові обміняти українську землю, яку вони окупували.

Насамперед це відмова України вступити до НАТО, і це на думку росіян, має бути ледь не документально підтверджено,

– зазначив політолог.

Також, додав він, росіяни були б готові поступитися частиною території, яку вони тимчасово утримують, в обмін на максимальну демілітаризацію України.

Не дарма Кремль постійно згадує тему стамбульських перемовин. Про неї в своєму інтерв'ю також згадала Вікторія Нуланд. Вона розповіла, що Москва передала Києву документ, в якому йшлося про тотальне скорочення Збройних Сил України.

Якби Україна погодилась на ці умови, то в майбутньому це зробило б нас беззахисними перед російською агресією. Водночас для росіян це був дуже важливий фактор,

– наголосив він.

Відмова України від частини озброєння або від розбудови власних Збройних Сил в принципі неможлива. Це мають чітко розуміти росіяни, а також наші партнери.

У союзників України, за словами політолога, навіть не повинна виникати думка щодо "скорочення озброєння" Києва, адже ЗСУ – на сьогодні єдиний гарант незалежності нашої держави.

Про це зараз треба дуже жорстко заявляти і не давати навіть можливості росіянам посіяти тезу щодо "роззброєння". Вони цього хотіли, адже завдяки розмірам власних збройних сил могли б дозволити собі їх трошки скороти. Для України скорочення Збройних Сил виглядало б, м'яко кажучи, по іншому,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, що глава МЗС Росії Сєргєй Лавров зробив заяву щодо українських територій на засіданні стратегічного діалогу Росія Рада співробітництва арабських держав Перської затоки. Він зазначив, що Росія нібито ніколи не хотіла "чужої землі". Її наміром було, "щоб до людей, які є невіддільною частиною російського світу" ставились "по-людськи" і як того вимагають міжнародні права – насамперед Статут ООН.