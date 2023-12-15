Фахівці Інституту вивчення війни проаналізували заяви Путіна під час його пресконференції 14 грудня. Зазначають, що диктатор не запропонував нового підходу до війни, не описав, як Росія має намір досягти перемоги в Україні, і не уточнив, як виглядатиме російська перемога.

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Аналітики також відзначили, що багато заяв Путіна були схожі на шаблонні заяви про війну в Україні, які він уже робив, зокрема, під час виступу на засіданні колегії Міністерства оборони Росії майже рік тому.

Путін не описав, які саме зміни в українських Збройних силах становитимуть "демілітаризацію", хоча мета Росії майже напевно полягає в тому, щоб позбавити Україну засобів для самозахисту і дозволити Росії нав'язувати Україні свою волю силою,

– ідеться у звіті.

Заклики Путіна до "нейтралітету" є вимогами до України внести зміни до Конституції, яка наразі зобов'язує Україну прагнути до членства в НАТО, і взяти на себе зобов'язання не вступати до НАТО або ЄС. Вони є частиною довшого переліку ширших російських цілей за межами України, які включають постійний мораторій на розширення НАТО, заборону на розміщення західних ударних озброєнь поблизу Росії, а також фактичне повернення сил НАТО до рівня 1997 року.

Повна капітуляція Путіна

Під час "прямої лінії" Путін вчергове видав, що переговори з Україною його не цікавлять, а мир буде лише тоді, коли Росія досягне своїх максималістських цілей.

В ISW вважають, що максималістські цілі Путіна рівнозначні повній капітуляції України і Заходу, що не відповідає інтересам України і Заходу. А відтак, – неможливо.

Власне, подібні наративи для Путіна не є чимось новим. Київ диктатор теж сподівався узяти за 3 дні, але його плани розбились об міць українського народу. Озвучені учора амбіції розіб'ються аналогічно і закінчаться повною капітуляцією Путіна.

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