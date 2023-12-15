Специалисты Института изучения войны проанализировали заявления Путина во время его пресс-конференции 14 декабря. Отмечают, что диктатор не предложил нового подхода к войне, не описал, как Россия намерена добиться победы в Украине, и не уточнил, как будет выглядеть победа в России.
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Аналитики также отметили, что многие заявления Путина походили на шаблонные заявления о войне в Украине, которые он уже делал, в частности, во время выступления на заседании коллегии министерства обороны России почти год назад.
Путин не описал, какие именно изменения в украинских Вооруженных силах будут составлять "демилитаризацию", хотя цель России почти наверняка состоит в том, чтобы лишить Украину средств для самозащиты и позволить России навязывать Украине свою волю силой,
– говорится в отчете.
Призывы Путина к "нейтралитету" являются требованиями к Украине внести изменения в Конституцию, которая обязывает Украину стремиться к членству в НАТО, и взять на себя обязательство не вступать в НАТО или ЕС. Они являются частью более длинного перечня более широких российских целей за пределами Украины, включающими постоянный мораторий на расширение НАТО, запрет на размещение западных ударных вооружений вблизи России, а также фактическое возвращение сил НАТО к уровню 1997 года.
Полная капитуляция Путина
Во время "прямой линии" Путин в очередной раз выдал, что переговоры с Украиной его не интересуют, а мир будет только тогда, когда Россия достигнет своих максималистских целей.
В ISW считают, что максималистские цели Путина равнозначны полной капитуляции Украины и Запада, что не отвечает интересам Украины и Запада. Следовательно, – невозможно.
Выступление Путина: главное
- Диктатор Владимир Путин принял участие в так называемой "прямой линии с народом" (пропагандистское мероприятие, где россияне задают ему вопросы).
- В своих циничных и лживых заявлениях, среди прочего, Путин заверил, что его цели в войне против Украины отнюдь не изменились: "денацификация" и "демилитаризация".
- Также диктатор похвастался, что за год смог завербовать на войну 486 тысяч россиян, и сейчас на фронте находится около 617 тысяч воинов. В то же время в Defence Express подробно разобрались с цифрами и выдумками диктатора, и все далеко не так.