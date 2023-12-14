Водночас у побрехеньках щодо мобілізації 617 тисяч вояк Путін не уточнив, яку систему мотивації та примусу зміг відбудувати Кремль. А ось у Defence Express детально розібрались із цифрами та вигадками диктатора, а також пояснили скільки ж насправді російських вояк залучили на війну проти України.
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Під час "часткової мобілізації" восени минулого року Росія змогла мобілізувати 300 тисяч чоловіків. Зазначають, що з них 244 тисячі продовжують воювати, 41 тисяча "повернулась додому з різних причин", а доля ще 15 тисяч "частково мобілізованих" при цьому невідома.
Цифра в 617 тисяч осіб, задіяних Росією в зоні бойових дій проти України різко дисонує з тією цифрою, яка раніше заявлялись у наших джерелах – що окупанти на фронті мають загалом 450 тисяч "штиків",
– зазначають аналітики.
Та додають, що найбільш ймовірно те, що у свою заяву Путін включив і цифри по військам на фронті, і цифри по окупаційним підрозділам, які виконують чисто поліцейські функції на загарбаних територіях.
Мотивація – гроші та релігія
Також аналітики звернули увагу на цифру 486 тисяч контрактників, уточнивши, що поки нема підстав заявляти про повноцінне відновлення кадрової армії до того, якою вона була у 2022 році і була здатна до наступу.
Серед російських окупантів поширена псевдодуховність, в рамках якої від РПЦ роздаються обіцянки "потрапити в рай" тим, хто піде в бій ЗСУ,
– зазначають журналісти.
Командування армії ворога використовує для мотивації особового складу всього два фактори: гроші та страх.
А якщо звернути увагу на те, що в підрахунках Путіна "зникли" 15 тисяч "частково мобілізованих", то припускаємо, що в цієї цифри є насправді кілька складових: і втрати в боях проти ЗСУ, і можливі втрати від "загородзагонів", – ідеться у повідомленні.
Втім, знаючи росіян, когось із цих 15 тисячі "загублених" окупантів могли просто розстріляти "свої ж".
Чисельність армії Путіна: головне
- Наприкінці жовтня 2023 року у ГУР заявили, що на окупованих територіях України російське угруповання становить понад 400 тисяч солдатів.
- Якщо дані про чисельність ворожої армії суперечливі, то статистика втрат росіян – досить точна та показова. За даними Генштабу, станом на 14 грудня ЗСУ ліквідували вже понад 342 тисячі російських окупантів. Окрім того, знищили більше ніж 46 тисяч одиниць ворожої техніки.