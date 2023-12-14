Водночас у побрехеньках щодо мобілізації 617 тисяч вояк Путін не уточнив, яку систему мотивації та примусу зміг відбудувати Кремль. А ось у Defence Express детально розібрались із цифрами та вигадками диктатора, а також пояснили скільки ж насправді російських вояк залучили на війну проти України.

Дивіться також Перша пресконференція за час повномасштабної війни: які цинічні заяви видав Путін

Під час "часткової мобілізації" восени минулого року Росія змогла мобілізувати 300 тисяч чоловіків. Зазначають, що з них 244 тисячі продовжують воювати, 41 тисяча "повернулась додому з різних причин", а доля ще 15 тисяч "частково мобілізованих" при цьому невідома.

Цифра в 617 тисяч осіб, задіяних Росією в зоні бойових дій проти України різко дисонує з тією цифрою, яка раніше заявлялись у наших джерелах – що окупанти на фронті мають загалом 450 тисяч "штиків",

– зазначають аналітики.

Та додають, що найбільш ймовірно те, що у свою заяву Путін включив і цифри по військам на фронті, і цифри по окупаційним підрозділам, які виконують чисто поліцейські функції на загарбаних територіях.

Зауважте. Тобто, ворог для лише підтримання окупаційного режиму на наших територіях зосередив 170 – 180 тисяч окупантів.

Мотивація – гроші та релігія

Також аналітики звернули увагу на цифру 486 тисяч контрактників, уточнивши, що поки нема підстав заявляти про повноцінне відновлення кадрової армії до того, якою вона була у 2022 році і була здатна до наступу.

Серед російських окупантів поширена псевдодуховність, в рамках якої від РПЦ роздаються обіцянки "потрапити в рай" тим, хто піде в бій ЗСУ,

– зазначають журналісти.

Командування армії ворога використовує для мотивації особового складу всього два фактори: гроші та страх.

А якщо звернути увагу на те, що в підрахунках Путіна "зникли" 15 тисяч "частково мобілізованих", то припускаємо, що в цієї цифри є насправді кілька складових: і втрати в боях проти ЗСУ, і можливі втрати від "загородзагонів", – ідеться у повідомленні.

Втім, знаючи росіян, когось із цих 15 тисячі "загублених" окупантів могли просто розстріляти "свої ж".

Чисельність армії Путіна: головне