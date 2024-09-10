Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "никогда не хотела чужой земли", а ее стремлением было защитить права людей, проживавших на ней оккупированных территориях. Политолог Игорь Рейтерович сказал 24 Каналу, что для россиян действительно есть вещи, важнее захваченных территорий.

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Очень важный фактор

Россияне почти с начала войны озвучивали свои желания – на что готовы обменять украинскую землю, которую они оккупировали.

Прежде всего это отказ Украины вступить в НАТО, и это по мнению россиян, должно быть едва ли не документально подтверждено,

– отметил политолог.

Также, добавил он, россияне были бы готовы уступить часть территории, которую они временно удерживают, в обмен на максимальную демилитаризацию Украины.

Не зря Кремль постоянно вспоминает тему стамбульских переговоров. О ней в своем интервью также упомянула Виктория Нуланд. Она рассказала, что Москва передала Киеву документ, в котором говорилось о тотальном сокращении Вооруженных Сил Украины.

Если бы Украина согласилась на эти условия, то в будущем это сделало бы нас беззащитными перед российской агрессией. В то же время для россиян это был очень важный фактор,

– подчеркнул он.

Отказ Украины от части вооружения или от развития собственных Вооруженных Сил в принципе невозможен. Это должны четко понимать россияне, а также наши партнеры.

У союзников Украины, по словам политолога, даже не должна возникать мысль относительно "сокращения вооружения" Киева, ведь ВСУ – на сегодня единственный гарант независимости нашего государства.

Об этом сейчас надо очень жестко заявлять и не давать даже возможности россиянам посеять тезис о "разоружении". Они этого хотели, ведь благодаря размерам собственных вооруженных сил могли бы позволить себе их немножко сократить. Для Украины сокращение Вооруженных Сил выглядело бы, мягко говоря, по другому,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров сделал заявление относительно украинских территорий на заседании стратегического диалога Россия Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Он отметил, что Россия якобы никогда не хотела "чужой земли". Ее намерением было, "чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира" относились "по-человечески" и как того требуют международные права – прежде всего Устав ООН.