Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Лаврова во время заседания стратегического диалога Россия Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, передает 24 Канал.

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Лавров вызывающе высказался о войне против Украины

Мы чужой земли никогда не хотели, мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требуют международные права, многочисленные конвенции о правах человека, о правах национальных меньшинств, и как того требует прежде всего Устав ООН,

– заявил российский дипломат.

Также пропагандисту не нравится украинская Формула мира. Как говорит Лавров, "многочисленные идеи, которые плавают вокруг формулы Зеленского, они, как правило, начинаются со слов о том, что надо прекратить боевые действия и выполнить международные права, имея в виду обеспечение территориальной целостности Украины".

Однако, министр иностранных дел России почему-то решил рассказать о том, что международные права "не только об этом". Пропагандист отметил, что территориальная целостность гарантированно обеспечивается тем государствам, чьи правительства представляют весь народ, который живет на соответствующей территории.

"То, что неонацисты в Киеве после госпереворота не представляли никого, в восточной части Украины, в Новороссии, и в Крыму, само собой, по моему мнению, доказывать нельзя. Но главное другое: то что Устав ООН требует уважать права человека, любого человека, независимо от расы, пола, языка и религии. В этом корень конфликта в Украине", – добавил глава МИД России.