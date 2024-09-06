Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що очільник Кремля дав багато обіцянок людям зі свого оточення. Тепер він не знає, як їх реалізувати.

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Чому Путін змінив цілі війни

Російський диктатор під час форуму згадував Донбас. Він назвав пріоритетною ціллю наступ саме на цьому напрямку. З усього про що говорив очільник Кремля це є найважливішим.

Путін ще ні разу такого не казав. До того ж не лише він, а взагалі ніхто з російського керівництва не говорив, що мета так званої "сво" наступ на Донеччині,

– зауважив політтехнолог.

Окупанти називали своєю метою "денацифікацію та демілітаризацію", скидання влади, але аж ніяк не просування на певній ділянці фронту. Ще під час інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону, Путін сказав, що хоче захопити Київ, Харків, Дніпро, Одесу та лівий берег Дніпра.

Але раптом з'ясувалося, що його ціль – це захоплення Донбасу. Риторика кардинально змінилася, тому що Путін зрозумів, що не зміг виконати обіцянок, які непублічно давав своєму близькому оточенню.

Очільник Кремля обіцяв ще у 2024 році захопити Харків та Одесу. Але як ми бачимо, йому не вдалося окупувати навіть невелике містечко Вовчанськ на Харківщині. До інших міст окупанти взагалі не наблизилися.

З військового погляду, Донеччина – це все, що він може зробити. Отже, за рік Росія змогла захопити Авдіївку та почати рух в бік Покровська. Відстань між містами 45 кілометрів,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Ситуація між Покровськом та Авдіївкою: дивіться на карті

Авдіївку окупували у січні 2024 року. Тоді суттєво вплинула відсутність обіцяної допомоги з боку США. За рік з 45 кілометрів росіяни пройшли 35. Не треба забувати, що за цей час противник втратив сотні тисяч солдатів, техніку та озброєння.

За 8 місяців це все, що зробила Росія. До того площа окупованих територій менша, ніж ту, яку зараз контролює Україна на Курщині. Про що тепер може говорити Путін? Як пояснити, куди було витрачено російський бюджет?,

– сказав політтехнолог.

Тому в Путіна не залишається ніякого іншого варіанту, ніж знижувати планку.