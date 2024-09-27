Чому квадробери – це не про "зло": уповноважена з прав дитини проаналізувала популярний тренд

Чи не всі з вас чули про квадроберство. Цей тренд дуже популярний у мережі. Квадроберів також можна зустріти на вулицях міста. Діти рачкують, імітують поведінку тварин, носять маски й навіть хвости.

Чому квадробери – це не про зло, пояснила радниця-уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук у фейсбуці.

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Що треба знати про квадроберство

Уповноважена з прав дитини наголосила, що популярний тренд квадроберів – все ж таки про те, як підлітки знаходять спосіб бути собою, вільними й справжніми.

До речі, ця субкультура виникла в Японії. Кенічі Іто, якого через зовнішність в дитинстві однолітки ображали й називали "мавпою", вирішив перетворити прізвисько на свою перевагу. Так, хлопець розробив власну методику пересування на чотирьох кінцівках.

Його експерименти не завжди зустрічали розуміння серед оточення. Попри це Кенічі пішов далі й навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Іто подолав дистанцію в 100 метрів на чотирьох кінцівках усього за 18,58 секунди.

Дар'я Герасимчук зауважила, що для багатьох дітей квадроберство на сьогодні – це можливість зняти стрес і просто "перезавантажитися". Неповнолітні об'єднуються в спільноти, підтримують один одного, організовують флешмоби й просто по-дитячому бешкетують.

Радниця-уповноважена з прав дитини також поставила риторичне запитання: якщо фізична активність і реальне спілкування допомагають відчувати радість від руху та бути частиною команди, хіба це не те, чого ми хочемо для своїх дітей. Водночас наголосила, що як і з будь-яким хобі, важливо не забувати про баланс.

Квадроберство – це спосіб вираження, самопізнання та відчуття спільноти, але також варто пам'ятати про інші аспекти. Головне – підтримувати підлітків у тому, що вони обирають, і давати їм можливість бути собою, навіть якщо це виявляється чотирилапою ходою у костюмі з хвостом,

– підкреслила Герасимчук.

Чому квадроберство – це не про зло / Колаж з фейсбуку Герасимчук