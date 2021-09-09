30 тисяч доларів: у Києві підозрюваний наркоторговець намагався дати хабар слідчому

У Печерському районі Києва 28-річний зловмисник пропонував слідчому 30 тисяч доларів. Він хотів відкупити себе з братом від слідства. Також за хабар чоловік планував повернути обладнання з нарколабораторії. Поліція затримала зловмисника "на гарячому".

У поліцію про це повідомив слідчий, якому намагалися дати хабар, 8 вересня. Зловмисника затримали тоді, коли він давав першу частину грошей – 5 тисяч доларів.

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Хотів відкупити себе і брата

Зловмисник хотів перекваліфікувати свою справу та звільнити від відповідальності брата. Також він домовлявся про повернення обладнання з нарколабораторії, яке в нього вилучили.

Правоохоронці затримали чоловіка у службовому кабінеті слідчого, коли він якраз намагався дати хабар. Загалом домовлена сума – 30 тисяч доларів.



Підозрюваний пропонував слідчому 30 тисяч доларів / Фото Нацполіції Києва

Підозрюваного звинувачували в незаконному виробництві, придбанні та збуті наркотиків. Зараз йому оголосили ще одну статтю через хабар службовій особі. За це йому може загрожувати від 4 до 8 років позбавлення волі.

Наразі чоловікові обирають запобіжний захід. Відомо, що затриманий родом з Донецької області.