В полицию об этом сообщил следователь, которому пытались дать взятку, 8 сентября. Злоумышленника задержали тогда, когда он давал первую часть денег – 5 тысяч долларов.

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Хотел откупить себя и брата

Злоумышленник хотел переквалифицировать свое дело и освободить от ответственности брата. Также он договаривался о возвращении оборудования из нарколаборатории, которое у него изъяли.

Правоохранители задержали мужчину в служебном кабинете следователя, когда он как раз пытался дать взятку. Всего договоренная сумма – 30 тысяч долларов.



Подозреваемый предлагал следователю 30 тысяч долларов / Фото Нацполиции Киева

Подозреваемого обвиняли в незаконном производстве, приобретении и сбыте наркотиков. Сейчас ему объявили еще одну статью из-за взятки должностному лицу. За это ему может грозить от 4 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас мужчине избирают меру пресечения. Известно, что задержанный родом из Донецкой области.