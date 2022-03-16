Абсолютно виключаємо варіант здачі Києва, – Кличко

Російські окупанти досі намагаються захопити Київ. За словами міського голови Віталія Кличка, варіанту здачі столиці категорично не може бути.

За словами мера, розглядають різні варіанти розвитку подій. Не виключають навіть найгірших.

Зауважте Запровадження посиленої комендантської години в Києві: Кличко пояснив причину такого рішення

Здачі Києва ворогам не буде

Кличко зауважив, що про один варіант розвитку подій навіть не може бути мови.

Ми абсолютно виключаємо варіант здачі Києва. Ніхто з Києва не піде. І вже зараз ми робимо з кожної вулиці, будинку чи блокпоста фортецю. Чим здивовані зараз всі на Заході? Здивовані духом українців. Відверто хочу сказати, що я пишаюсь,

– додав міський голова.

Як боєць та представник спорту в минулому він зауважив, що ні розмір, ні м'язи у змаганнях не грають ніякої ролі.

"Велику роль грає сила духу людини. Можливо зараз недоречно якісь паралелі проводити, але ми знаємо, що у росіян є велика армія. Ми знаємо, що обладнання, ракет та всього іншого у неї більше ніж в України, але сили духу такої, як в українців, немає", – зазначив Кличко.

Мер заявив, що окупанти вже побачили, що їх в Україні ніхто не чекав з хлібом та сіллю. Ба навпаки, українці – незадоволені та розлючені. До ворогів є лише ненависть та вимоги піти геть.

Кличко підсумував, що головне пам'ятати одне – ми на нашій землі, тож втікати нам нікуди. Водночас ті обстріли, які зараз відбуваються, додають лише додаткової ненависті, щоб якомога швидше "цей корабель пішов… ми знаємо куди".

Буде цікаво – Кличко закликає чоловіків повернутися в Київ: Солонтай пояснив для чого це треба