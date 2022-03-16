За словами мера, розглядають різні варіанти розвитку подій. Не виключають навіть найгірших.

Зауважте Запровадження посиленої комендантської години в Києві: Кличко пояснив причину такого рішення

Здачі Києва ворогам не буде

Кличко зауважив, що про один варіант розвитку подій навіть не може бути мови.

Ми абсолютно виключаємо варіант здачі Києва. Ніхто з Києва не піде. І вже зараз ми робимо з кожної вулиці, будинку чи блокпоста фортецю. Чим здивовані зараз всі на Заході? Здивовані духом українців. Відверто хочу сказати, що я пишаюсь,

– додав міський голова.

Як боєць та представник спорту в минулому він зауважив, що ні розмір, ні м'язи у змаганнях не грають ніякої ролі.

"Велику роль грає сила духу людини. Можливо зараз недоречно якісь паралелі проводити, але ми знаємо, що у росіян є велика армія. Ми знаємо, що обладнання, ракет та всього іншого у неї більше ніж в України, але сили духу такої, як в українців, немає", – зазначив Кличко.

Мер заявив, що окупанти вже побачили, що їх в Україні ніхто не чекав з хлібом та сіллю. Ба навпаки, українці – незадоволені та розлючені. До ворогів є лише ненависть та вимоги піти геть.

Кличко підсумував, що головне пам'ятати одне – ми на нашій землі, тож втікати нам нікуди. Водночас ті обстріли, які зараз відбуваються, додають лише додаткової ненависті, щоб якомога швидше "цей корабель пішов… ми знаємо куди".

Буде цікаво – Кличко закликає чоловіків повернутися в Київ: Солонтай пояснив для чого це треба