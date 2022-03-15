На час посиленої комендантської години буде заборонено пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття.

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Відтак киян попросили підготуватися до такого режиму на найближчі дні.

"Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", – попередили в КМДА.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що причиною до такого кроку була пов'язана з безпекою людей. За його словами, в наступні 24 години очікується активні дії зі сторони ворога.

Варто додати, що комендантську годину запровадили не лише у Києві, а й у всій Київській області.