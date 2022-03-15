На время усиленного комендантского часа будет запрещено передвижение по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

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Киевлян попросили подготовиться к такому режиму на ближайшие дни.

"Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", – предупредили в КГГА.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что причина такого шага была связана с безопасностью людей. По его словам, в следующие 24 часа ожидается активные действия со стороны врага.

Стоит добавить, что комендантский час был введен не только в Киеве, но и во всей Киевской области.