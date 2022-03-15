Ударная волна от обстрелов оккупантов повредила и наземную часть и служебные помещения станции метро "Лукьяновская", а также рядом стоящие здания. Среди них – магазины, аптеки, банки и т.д.
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Как изменилась Лукьяновка после утренней атаки россиян? Есть ли пострадавшие среди гражданских, а также изменился ли график работы киевского метро – читайте в материале сайта 24 канала.
Ударная волна уничтожила дома на Лукьяновке / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
В настоящее время пассажиров не пускают на территорию станции метро "Лукьяновская". У входов дежурят сотрудники полиции и теробороны. В киевском метрополитене сообщили сайту 24 канала, что в результате ударной волны никто на станции метро "Лукьяновская" не пострадал.
Знаете, был такой удар, что на глубине 6 метров даже дверь открывалась под землей,
– рассказывает один из сотрудников ТРЦ "Квадрат".
Как Лукьяновка изменилась после прихода "русского мира" / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Мэр Киева Виталий Кличко в телеграме заявил, что предварительно в результате авиаудара в одной из многоэтажек погибли два человека. В то же время, спасатели эвакуировали уже 30 человек.
Информация о пострадавших в других жилых домах уточняется. На местах работают сотрудники ГСЧС и медики.
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Ударная волна повредила здание ТРЦ Квадрат / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Как работает метро в Киеве
В столице поезда курсируют на зеленой ветке метро от "Сырца" до "Выдубичей", а также от "Славутича" – "Красного хутора". Но они не останавливаются на "Лукьяновской", "Дворце спорта", "Кловской" и "Золотых воротах".
На синей линии поезда курсируют от "Героев Днепра" до "Теремков" без остановки на "Майдане Независимости" и "Площади Льва Толстого. На красной ветке поезда следуют от "Шулявской" до "Университета".
Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров работают с 08:00 до 19:00. Ориентировочный интервал движения – 40 минут.
Напомним, среди ночи 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации на Донбассе после просьбы так называемых сепаратистских группировок по оккупированному Донбассу. Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие и "уходить домой".
Впоследствии россияне начали обстреливать военные объекты по всей Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Путин начал полномасштабное вторжение в Украину". Российские оккупанты бомбят дома и мирных людей, а также расстреливают желающих эвакуироваться.
Украина после вторжения России подала иск против страны-агрессора за акт геноцида против украинского народа. Международный суд в Гааге примет решение по делу Украины против России 16 марта.
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