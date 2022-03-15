Ударная волна от обстрелов оккупантов повредила и наземную часть и служебные помещения станции метро "Лукьяновская", а также рядом стоящие здания. Среди них – магазины, аптеки, банки и т.д.

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Как изменилась Лукьяновка после утренней атаки россиян? Есть ли пострадавшие среди гражданских, а также изменился ли график работы киевского метро – читайте в материале сайта 24 канала.

Ударная волна уничтожила дома на Лукьяновке / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

В настоящее время пассажиров не пускают на территорию станции метро "Лукьяновская". У входов дежурят сотрудники полиции и теробороны. В киевском метрополитене сообщили сайту 24 канала, что в результате ударной волны никто на станции метро "Лукьяновская" не пострадал.

Знаете, был такой удар, что на глубине 6 метров даже дверь открывалась под землей,

– рассказывает один из сотрудников ТРЦ "Квадрат".

Как Лукьяновка изменилась после прихода "русского мира" / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Мэр Киева Виталий Кличко в телеграме заявил, что предварительно в результате авиаудара в одной из многоэтажек погибли два человека. В то же время, спасатели эвакуировали уже 30 человек.

Информация о пострадавших в других жилых домах уточняется. На местах работают сотрудники ГСЧС и медики.

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Ударная волна повредила здание ТРЦ Квадрат / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Как работает метро в Киеве

В столице поезда курсируют на зеленой ветке метро от "Сырца" до "Выдубичей", а также от "Славутича" – "Красного хутора". Но они не останавливаются на "Лукьяновской", "Дворце спорта", "Кловской" и "Золотых воротах".

На синей линии поезда курсируют от "Героев Днепра" до "Теремков" без остановки на "Майдане Независимости" и "Площади Льва Толстого. На красной ветке поезда следуют от "Шулявской" до "Университета".

Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров работают с 08:00 до 19:00. Ориентировочный интервал движения – 40 минут.

Обратите внимание! С 20:00 15 марта по 7:00 17 марта в Киеве будет действовать комендантский час. Передвигаться по городу без спецпропусков запрещено. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия.

Напомним, среди ночи 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации на Донбассе после просьбы так называемых сепаратистских группировок по оккупированному Донбассу. Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие и "уходить домой".

Впоследствии россияне начали обстреливать военные объекты по всей Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Путин начал полномасштабное вторжение в Украину". Российские оккупанты бомбят дома и мирных людей, а также расстреливают желающих эвакуироваться.

Украина после вторжения России подала иск против страны-агрессора за акт геноцида против украинского народа. Международный суд в Гааге примет решение по делу Украины против России 16 марта.

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