Обстрелянный дом получил серьезные повреждения, в одном из подъездов разрушены лестничные клетки с 1 по 3 этаж, в нескольких квартирах произошли пожары. Также были разбиты автомобили на стоянке. Подразделения спасателей ликвидировали пожар в 7:58.



Овчарка Марта жила вместе с хозяевами на первом этаже дома / Фото Анатолия Яворского, 24 канал

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В 100 метрах от атакованной многоэтажки расположена инклюзивная школа. После взрыва там и в некоторых соседних домах повылетали окна.

После ликвидации пожара работники ГСЧС начали спасательные работы, а коммунальщики – уборку территории.

Обстрел многоэтажки на Оболони / Фото Анатолия Яворского, 24 канал

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