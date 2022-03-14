Пожар в доме на Оболони произошел утром 14 марта. Сейчас известно, что погибли 2 человека и еще 7 – травмированы. О деталях от очевидцев рассказали в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Я не понял, как. Оно просто пролетело, дым и все остальное. Ничего не было видно. Я думал, что провалился, может быть, в подвал. Когда мы вышли в коридор, оно просто все сверху и снизу горело. Думал, что лестничной клетки 2-го и 3-го этажей уже не было,

– рассказывает очевидец.

Другой житель говорит, что собирается просить оружие и вступать в ряды терробороны.

"Сейчас, наверное, возьму документы и пойду просить автомат. Выбора же нет. Зачем жить, если дом разбомбили? Возьму автомат и пойду в тероборону... Что-то буду делать. Все равно придут. Они на этом не закончат", – говорит мужчина.

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