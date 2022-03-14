Соответствующую информацию обнародовал в эфире канала "Рада" первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. В частности атаковали оккупанты утром 14 марта во время объявления воздушной тревоги.
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ГСЧС также там работает. Пожары локализованы,
– заявил Поворозник.
Добавил, что жертв и пострадавших нет, однако там еще работали спасатели.
Более того, в эту же ночь оккупанты атаковали дом на Оболони. В результате удара оккупанты повредили здание и вызвали пожар.
Спасатели сообщили, что по состоянию на 07:40 в 9-этажном жилом доме обнаружили тела 2 погибших, еще 3 человека доставили в больницу, еще 9 людям оказали помощь на месте.
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