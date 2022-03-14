Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович в эфире 24 канала. Он назвал это "эксцессом исполнителя".

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То есть, с юридической точки зрения, это когда исполнитель преступления совершает незапланированные действия. То есть, это не было задумано наперед.

Некий русский артиллерист решил отомстить и запустил два снаряда,

– прокомментировал Арестович.

Или же это мог быть другой вариант – орки могли промахнуться из-за корректировки и попали в жилой дом.

Советник главы ОП отметил, что надо понимать – это был бессознательный обстрел Киева.

Внимание! По состоянию на 9:30 было известно, что в результате обстрела дома на Оболони погибли 2 человека и еще 7 – травмированы.

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