В эфире телеканала "Рада" он отметил, что Россия продолжает стрелять по псевдовоенным объектам. И что эти обстрелы – очередной пункт для Гааги.

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Спасатели работают на месте и проверяют каждую квартиру

Николай Поворозник отметил, что более подробную информацию можно будет предоставить только после обхода всех завалов. Спасатели до сих пор работают на месте обстрелов, а также осматривают каждую квартиру. Речь идет о доме в Оболонском районе столицы, в который в 5 утра попал артиллерийский снаряд.

Пока что известно про предварительно подтвержденного одного гражданского. Весь дом эвакуирован. На месте спасатели, пожарные, медики, Красный Крест, чтобы оказать всю помощь людям, которые проживали в этом доме,

– подчеркнул он.

Об ударе по заводу "Антонова" заместитель председателя КГГА лаконично сказал, что он произошел совершенно в другом районе города. И что, мол, две вражеские атаки не имеют ничего общего.

Что касается общей ситуации в городе, то уверяет Поворозник, до 5 утра она была более-менее спокойной. Раздавались воздушные тревоги, но не более. И только после 5 утра произошли две вражеские атаки. Вторая, напомним, на завод "Антонов".

Сейчас город работает в режиме военного положения. По окончании комендантского часа заработали магазины. В некоторых частях столицы запустили общественный транспорт.

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