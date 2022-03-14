Про це розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович в ефірі 24 каналу. Він назвав це "ексцесом виконавця".
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Тобто, з юридичної точки зору, це коли виконавець злочину вчиняє незаплановані дії. Тобто, це не було задумано наперед.
Якийсь російський артилерист вирішив помститися і запустив два снаряди,
– прокоментував Арестович.
Або ж це міг бути інший варіант – орки могли промахнутись через коректування і влучили у житловий будинок.
Радник глави ОП зазначив, що треба розуміти – це був несвідомий обстріл Києва.
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