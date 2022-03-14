Соответствующую информацию опубликовал нардеп Алексей Гончаренко. Во время обстрела в подвале школы находились люди.
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В результате атаки по дому на Оболони выбило окна в школе
В 100 метрах от дома, который обстреляли орки, стоит инклюзивная школа. Взрывная волна была такой силы, что повредила стекла в школе,
– рассказал политик.
Нардеп объяснил, что во время атаки в бомбоубежище тогда скрывалось 13 человек.
Авиаудар в Киеве повредил школу на Оболони / Фото Алексея Гончаренко и скриншот с видео
В результате ударов оккупантов в Киеве повреждена школа: видео