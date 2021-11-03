Аеропорт "Київ" сконфузився, назвавши Стокгольм столицею Швейцарії
Джерело:фейсбук аеропорту "Київ"
Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) допустив помилку в анонсі нового рейсу до Стокгольма. У дописі, оприлюдненому 3 листопада, місто назвали столицею Швейцарії, а не Швеції.
Через деякий час пресслужба летовища таки виправила помилку. Але в історії змін допису досі видно, якою була початкова версія тексту.
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Перший варіант допису аеропорту Київ / Скриншот сторінки
Помилку в дописі виправили після того, як на неї звернули увагу користувачі фейсбуку / Скриншот стоірнки
Заблукали на карті Європи
- Аеропорт вирішив потішити своїх пасажирів звісткою про новий рейс лоукостера.
- Однак в публікації випадково переплутав дві європейські столиці.
- Уважні читачі звернули увагу на грубу помилку й почали тролити представників "Жулян".
Раді повідомити про новий маршрут авіакомпанії Wizz Air, що об’єднає Київ зі Стокгольмом вже у грудні цього року! Тож, починаючи із 16 грудня українські пасажири зможуть відкрити для себе столицю Щвейцарії, вирушивши у подорож із Міжнародного аеропорту "Київ",
– написали представники пресслужби.
Українці жартують про слід Мендель
У коментарях під першим варіантом допису, українці почали жартувати, що в аеропорт, імовірно, прийшла працювати ексречниця президента України Юлія Мендель. Адже вона свого часу теж кілька разів плутала назви країн та їх столиці між собою.
Текст публікації аеропорту Київ:
Раді повідомити про новий маршрут авіакомпанії Wizz Air , що об’єднає Київ зі Стокгольмом вже у грудні цього року!
Тож, починаючи із 16 грудня українські пасажири зможуть відкрити для себе столицю Швеції, вирушивши у подорож із Міжнародного аеропорту "Київ".