Аеропорт "Київ" сконфузився, назвавши Стокгольм столицею Швейцарії

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) допустив помилку в анонсі нового рейсу до Стокгольма. У дописі, оприлюдненому 3 листопада, місто назвали столицею Швейцарії, а не Швеції.

Через деякий час пресслужба летовища таки виправила помилку. Але в історії змін допису досі видно, якою була початкова версія тексту.

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Перший варіант допису аеропорту Київ / Скриншот сторінки



Помилку в дописі виправили після того, як на неї звернули увагу користувачі фейсбуку / Скриншот стоірнки

Заблукали на карті Європи

Аеропорт вирішив потішити своїх пасажирів звісткою про новий рейс лоукостера.

Однак в публікації випадково переплутав дві європейські столиці.

Уважні читачі звернули увагу на грубу помилку й почали тролити представників "Жулян".

Раді повідомити про новий маршрут авіакомпанії Wizz Air, що об’єднає Київ зі Стокгольмом вже у грудні цього року! Тож, починаючи із 16 грудня українські пасажири зможуть відкрити для себе столицю Щвейцарії, вирушивши у подорож із Міжнародного аеропорту "Київ",

– написали представники пресслужби.

Українці жартують про слід Мендель

У коментарях під першим варіантом допису, українці почали жартувати, що в аеропорт, імовірно, прийшла працювати ексречниця президента України Юлія Мендель. Адже вона свого часу теж кілька разів плутала назви країн та їх столиці між собою.

Текст публікації аеропорту Київ:

Раді повідомити про новий маршрут авіакомпанії Wizz Air , що об’єднає Київ зі Стокгольмом вже у грудні цього року!

Тож, починаючи із 16 грудня українські пасажири зможуть відкрити для себе столицю Швеції, вирушивши у подорож із Міжнародного аеропорту "Київ".