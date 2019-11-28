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      Мендель назвала Литву Латвією, а потім сказала, що це тролінг

      59 Читать новость на русском
      Юлія Мендель переплутала країни і назвала це невдалим тролінгом / dp.informator.ua

      Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель назвала Литву Латвією. А потім пояснила, що так "потролила" користувачів мережі.

      Напередодні візиту української делегації в Литву Мендель опублікувала фото в інстаграмі та підписала його: "Сукня для латвійського відрядження".

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      мендель латвія литва
      Користувачі мережі відреагували на допис / інстаграм Юлії Мендель

      Її помилку помітили користувачі мережі. Зокрема, конфуз у фейсбуці прокоментував редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко. Він висловив Офісу Президента кілька рекомендацій (далі цитуємо): 

      • Купити атласи не тільки тому співробітникові пресслужби, який (яка) зафейлив, а всім. Превентивно.
      • Змусити їх вивчити.
      • До Словенії президенту не їздити в жодному разі. Там настільки складно, що п.1-2 не допоможуть. До Словаччини також не варто.
      • Від Ірану з Іраком тим більше краще також триматися подалі. Не доведи Господи... Там жарт не зрозуміють.

      Згодом Юлія Мендель змінила пост і запевнила, що за час роботи прессекретаркою Зеленського "не переплутала жодної географічної назви".

      Сукня для литовського відрядження. Ох, тролінг не вдався. Гаразд, зізнаюся, за час перебування на посаді я не переплутала жодної географічної назви. І навіть не їздила в Канаду,
      – так виглядає вже скоригований допис Мендель.

      мендель інстаграм литва латвія переплутала
      Змінений підпис фото / інстаграм Юлії Мендель

      Які ще були конфузи з географічними назвами в Офісі Президента? У липні пресслужба назвала Торонто столицею Канади у звіті про візит Зеленського в цю країну. А в жовтні на фейсбуці Офісу Президента Латвію назвали Литвою. Тоді заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що фахівцеві пресслужби, який допустив помилку в назві країни, подарували атлас.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Юлія Мендель Офіс Президента Литва Латвія
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