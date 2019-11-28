Мендель назвала Литву Латвією, а потім сказала, що це тролінг

Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель назвала Литву Латвією. А потім пояснила, що так "потролила" користувачів мережі.

Напередодні візиту української делегації в Литву Мендель опублікувала фото в інстаграмі та підписала його: "Сукня для латвійського відрядження".

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Користувачі мережі відреагували на допис / інстаграм Юлії Мендель

Її помилку помітили користувачі мережі. Зокрема, конфуз у фейсбуці прокоментував редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко. Він висловив Офісу Президента кілька рекомендацій (далі цитуємо):

Купити атласи не тільки тому співробітникові пресслужби, який (яка) зафейлив, а всім. Превентивно.

Змусити їх вивчити.

До Словенії президенту не їздити в жодному разі. Там настільки складно, що п.1-2 не допоможуть. До Словаччини також не варто.

Від Ірану з Іраком тим більше краще також триматися подалі. Не доведи Господи... Там жарт не зрозуміють.

Згодом Юлія Мендель змінила пост і запевнила, що за час роботи прессекретаркою Зеленського "не переплутала жодної географічної назви".

Сукня для литовського відрядження. Ох, тролінг не вдався. Гаразд, зізнаюся, за час перебування на посаді я не переплутала жодної географічної назви. І навіть не їздила в Канаду,

– так виглядає вже скоригований допис Мендель.



Змінений підпис фото / інстаграм Юлії Мендель

Які ще були конфузи з географічними назвами в Офісі Президента? У липні пресслужба назвала Торонто столицею Канади у звіті про візит Зеленського в цю країну. А в жовтні на фейсбуці Офісу Президента Латвію назвали Литвою. Тоді заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що фахівцеві пресслужби, який допустив помилку в назві країни, подарували атлас.