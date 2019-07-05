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      Геращенко невдало потролила прес-службу Зеленського, яка переплутала столицю Канади: фотодоказ

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      Геращенко невдало потролила прес-службу Зеленського, яка переплутала столицю Канади
      Геращенко невдало потролила прес-службу Зеленського, яка переплутала столицю Канади / Колаж 24 каналу

      Прес-служба президента України у повідомленні переплутала столицю Канади, вказавши замість Оттави Торонто. Ірина Геращенко відреагувала на помилку та вирішила потролити прес-службу, але і у неї виникли проблеми з географією.

      У повідомленні на офіційному сайті президента йшлося, що "глава держави візьме участь у Міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, яка пройде в столиці Канади – Торонто".

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      Насправді столицею Канади є Оттава.

      прес-служба президент канада оттава торонто
      Прес-служба президента помилилася/ Скріншот "Громадського"

      Пізніше прес-служба виправила помилку і вказала, що "Торонто є найбільшим містом Канади та столицею провінції Онтаріо".

      канада прес-служба оттава торонто
      Прес-служба виправила помилку

      Віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко одразу відреагувала на помилку на Facebook. Вона вирішила повчити прес-службу президента географії, але їй це не вдалося.

      Геращенко назвала столицею Нідерландів Гаагу. Насправді столицею є Амстердам.

      геращенко нідерланди гаага амстердам зеленський
      Геращенко не знає столиці Нідерландів/ Скрішот "Громадського"

      Пізніше Геращенко виправила свою помилку.

      Визнаю "опєчатку". Хороший привід всім пригадати географію,
      – написала вона.

      геращенко гаага амстердам
      Геращенко визнала свою помилку/ Скріншот

      Амстердам і справді є офіційною столицею країни, але уряд та парламент розташований у Гаазі.

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      Теги: Новини України Канада Курйозні новини Володимир Зеленський Ірина Геращенко Нідерланди
      Джерело: 24 канал
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