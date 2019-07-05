Геращенко невдало потролила прес-службу Зеленського, яка переплутала столицю Канади: фотодоказ
Прес-служба президента України у повідомленні переплутала столицю Канади, вказавши замість Оттави Торонто. Ірина Геращенко відреагувала на помилку та вирішила потролити прес-службу, але і у неї виникли проблеми з географією.
У повідомленні на офіційному сайті президента йшлося, що "глава держави візьме участь у Міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, яка пройде в столиці Канади – Торонто".
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Насправді столицею Канади є Оттава.
Прес-служба президента помилилася/ Скріншот "Громадського"
Пізніше прес-служба виправила помилку і вказала, що "Торонто є найбільшим містом Канади та столицею провінції Онтаріо".
Прес-служба виправила помилку
Віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко одразу відреагувала на помилку на Facebook. Вона вирішила повчити прес-службу президента географії, але їй це не вдалося.
Геращенко назвала столицею Нідерландів Гаагу. Насправді столицею є Амстердам.
Геращенко не знає столиці Нідерландів/ Скрішот "Громадського"
Пізніше Геращенко виправила свою помилку.
Визнаю "опєчатку". Хороший привід всім пригадати географію,
– написала вона.
Геращенко визнала свою помилку/ Скріншот
Амстердам і справді є офіційною столицею країни, але уряд та парламент розташований у Гаазі.
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