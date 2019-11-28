Мендель назвала Литву Латвией, а потом сказала, что это троллинг

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала Литву Латвией. А потом объяснила, что так "потроллила" пользователей сети.

Накануне визита украинской делегации в Литву Мендель опубликовала фото в инстаграме и подписала его: "Платье для латвийской командировки".

Читайте также: Юлия Мендель: У меня бедная семья, в 90-х мы голодали



Пользователи сети отреагировали на сообщение / Инстаграм Юлии Мендель

Ее ошибку заметили пользователи сети. В частности, конфуз в фейсбуке прокомментировал редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Он высказал офису Президента несколько рекомендаций (далее цитируем):

Купить атласы не только тому сотруднику пресс-службы, который (какая) зафейлил, а всем. Превентивно.

Заставить их изучить.

В Словению президенту не ездить ни в коем случае. Там настолько сложно, что п. 1-2 не помогут. В Словакию также не стоит.

От Ирана с Ираком тем более лучше также держаться подальше. Не доведи Господи... Там шутки не поймут.

Впоследствии Юлия Мендель изменила пост и заверила, что за время работы пресс-секретарем Зеленского "не перепутала ни одного географического названия".

Платье для литовской командировки. Ох, троллинг не удался. Ладно, признаюсь, за время пребывания на должности я не перепутала ни одного географического названия. И даже не ездила в Канаду,

- так выглядит уже скорректированное сообщение Мендель.



Измененная подпись фото / инстаграм Юлии Мендель

Которые еще были конфузы с географическими названиями в Офисе Президента?

В июле пресс-служба назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну. А в октябре на фейсбуке Офиса Президента Латвию назвали Литвой. Тогда заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что специалисту пресс-службы, допустившему ошибку в названии страны, подарили атлас.