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      Мендель назвала Литву Латвией, а потом сказала, что это троллинг

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      Юлия Мендель перепутала страны и назвала это неудачным троллингом / dp.informator.ua

      Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала Литву Латвией. А потом объяснила, что так "потроллила" пользователей сети.

      Накануне визита украинской делегации в Литву Мендель опубликовала фото в инстаграме и подписала его: "Платье для латвийской командировки".

      Читайте также: Юлия Мендель: У меня бедная семья, в 90-х мы голодали

      мендель латвія литва
      Пользователи сети отреагировали на сообщение / Инстаграм Юлии Мендель

      Ее ошибку заметили пользователи сети. В частности, конфуз в фейсбуке прокомментировал редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Он высказал офису Президента несколько рекомендаций (далее цитируем):

      • Купить атласы не только тому сотруднику пресс-службы, который (какая) зафейлил, а всем. Превентивно.
      • Заставить их изучить.
      • В Словению президенту не ездить ни в коем случае. Там настолько сложно, что п. 1-2 не помогут. В Словакию также не стоит.
      • От Ирана с Ираком тем более лучше также держаться подальше. Не доведи Господи... Там шутки не поймут.

      Впоследствии Юлия Мендель изменила пост и заверила, что за время работы пресс-секретарем Зеленского "не перепутала ни одного географического названия".

      Платье для литовской командировки. Ох, троллинг не удался. Ладно, признаюсь, за время пребывания на должности я не перепутала ни одного географического названия. И даже не ездила в Канаду,
      - так выглядит уже скорректированное сообщение Мендель.

      мендель інстаграм литва латвія переплутала
      Измененная подпись фото / инстаграм Юлии Мендель

      Которые еще были конфузы с географическими названиями в Офисе Президента?
      В июле пресс-служба назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну. А в октябре на фейсбуке Офиса Президента Латвию назвали Литвой. Тогда заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что специалисту пресс-службы, допустившему ошибку в названии страны, подарили атлас.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Литва Латвия Офіс Президента Юлия Мендель
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