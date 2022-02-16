В аеропорту "Бориспіль" затримується низка рейсів
Джерело:Airline Bees
Кілька рейсів аеропорту "Бориспіль" мають зміни в розкладі руху. Такими є дані онлайн-табла авіакомпанії Airline Bees.
Рейси затримуються 16 лютого. Також 3 рейси скасували.
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Які рейси затримали
Літак з Шарджі в об'єднаних Арабських Еміратах повинен був прибути о 14:00. Натомість на нього очікують о 21:25. Також затримався літак з Батумі – замість 11:45 прибув о 12:01.
Зміни в інших рейсах:
- Київ – Львів (затримується до 18:10);
- Шарджа – Київ (затримується до 22:25);
- Київ – Тбілісі (затримується до 19:10);
- Львів – Київ (затримується до 04:25);
- Тбілісі – Київ (затримується до 00:50).
Які рейси скасували
Скасували рейс до Дубай з Києва о 18:25. Крім цього, до Бейрута та Тель-Авіва.
У Львові також затримують рейси
Міжнародний аеропорт "Львів" також інформує пасажирів про зміни в розкладі рейсів авіакомпанії Bees Airlines. Мовиться про 3 рейси: Хургада - Львів, Київ (Бориспіль) – Львів – Барселона та Барселона – Львів – Київ (Бориспіль).