В аеропорту "Бориспіль" затримується низка рейсів

Кілька рейсів аеропорту "Бориспіль" мають зміни в розкладі руху. Такими є дані онлайн-табла авіакомпанії Airline Bees.

Рейси затримуються 16 лютого. Також 3 рейси скасували.

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Які рейси затримали

Літак з Шарджі в об'єднаних Арабських Еміратах повинен був прибути о 14:00. Натомість на нього очікують о 21:25. Також затримався літак з Батумі – замість 11:45 прибув о 12:01.

Зміни в інших рейсах:

Київ – Львів (затримується до 18:10);

Шарджа – Київ (затримується до 22:25);

Київ – Тбілісі (затримується до 19:10);

Львів – Київ (затримується до 04:25);

Тбілісі – Київ (затримується до 00:50).

Які рейси скасували

Відстежити графік та зміни у рейсах летовища "Бориспіль" можна за посиланням.

Скасували рейс до Дубай з Києва о 18:25. Крім цього, до Бейрута та Тель-Авіва.

У Львові також затримують рейси

Міжнародний аеропорт "Львів" також інформує пасажирів про зміни в розкладі рейсів авіакомпанії Bees Airlines. Мовиться про 3 рейси: Хургада - Львів, Київ (Бориспіль) – Львів – Барселона та Барселона – Львів – Київ (Бориспіль).