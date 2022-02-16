Рейсы задерживаются 16 февраля. Также 3 рейса отменили.
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Какие рейсы задержали
Самолет из Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах должен был прибыть в 14:00. Теперь его ожидают в 21:25. Также задержался самолет из Батуми – вместо 11:45 прибыл в 12:01.
Изменения в других рейсах:
- Киев – Львов (задерживается до 18:10);
- Шарджа – Киев (задерживается до 22:25);
- Киев – Тбилиси (задерживается до 19:10);
- Львов – Киев (задерживается до 04:25);
- Тбилиси – Киев (задерживается до 00:50).
Какие рейсы отменили
Отменили рейс в Дубай из Киева в 18:25. Кроме этого, в Бейрут и Тель-Авива.
Во Львове также задерживают рейсы
Международный аэропорт "Львов" также информирует пассажиров об изменениях в расписании рейсов авиакомпании Bees Airlines. Речь идет о 3 рейсах: Хургада – Львов, Киев (Борисполь) – Львов – Барселона и Барселона – Львов – Киев (Борисполь).