Рейсы задерживаются 16 февраля. Также 3 рейса отменили.

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Какие рейсы задержали

Самолет из Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах должен был прибыть в 14:00. Теперь его ожидают в 21:25. Также задержался самолет из Батуми – вместо 11:45 прибыл в 12:01.

Изменения в других рейсах:

Киев – Львов (задерживается до 18:10);

Шарджа – Киев (задерживается до 22:25);

Киев – Тбилиси (задерживается до 19:10);

Львов – Киев (задерживается до 04:25);

Тбилиси – Киев (задерживается до 00:50).

Важно! Отследить график и изменения в рейсах аэропорта "Борисполь" можно по ссылке.

Какие рейсы отменили

Отменили рейс в Дубай из Киева в 18:25. Кроме этого, в Бейрут и Тель-Авива.

Во Львове также задерживают рейсы

Международный аэропорт "Львов" также информирует пассажиров об изменениях в расписании рейсов авиакомпании Bees Airlines. Речь идет о 3 рейсах: Хургада – Львов, Киев (Борисполь) – Львов – Барселона и Барселона – Львов – Киев (Борисполь).