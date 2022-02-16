Аматорський вокальний ансамбль "Оріяна" виконав українські пісні. Також о 10:00 пролунав державний гімн.
До теми Замість "вторгнення" – День єднання: як українці відзначають нове свято
"Бориспіль" долучився до Дня єднання: дивіться відео
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На сторінці летовища зазначили, що всі працюють у звичному режимі.
"Міжнародний аеропорт "Бориспіль" не панікує. Кожен день ми зустрічаємо та проводжаємо літаки, єднаючи нашу країну зі світом", – зазначили представники аеропорту.
Як в Україні відзначають День єднання
- На стадіоні НСК "Олімпійський" відбулась акція з найбільшим у Києві синьо-жовтим прапором. Участь у ході взяли майже 300 людей.
- Військові у зоні ООС привітали усіх з Днем єднання. Командувач Об'єднаних сил Олександр Павлюк сказав, що саме завдяки українцям армія вже 8 рік стримує ворога.
- Також до Дня єднання в Україні стартував телемарафон.
- Володимир та Олена Зеленські запустили в соцмережах флешмоб #UAразом. Вони закликають публікувати фото у національній символіці.
- Ініціативу Зеленських підхопив гурт Kalush. Музиканти символічно передали естафету конкурентам з Нацвідбору – Alina Pash та Wellboy.
- Також Зеленський у межах Дня єднання з робочою поїздкою 16 лютого відвідає Рівненщину та Донеччину. Президент збере дипломатів.
Текст публікації фейсбук-сторінки аеропорту "Бориспіль":
"Наше майбутнє – в Україні!
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" не панікує та працює у звичайному режимі. Кожен день ми зустрічаємо та проводжаємо літаки, єднаючи нашу країну зі світом.
Указом Президента України Володимира Зеленського 16 лютого оголошено Днем єднання. Всеукраїнська акція об'єднає всю країну.
У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" народний аматорський вокальний ансамбль "Оріяна" виконає патріотичні пісні, о 10:00 годині пролунає Державний гімн. Слава Україні!"