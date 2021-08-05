Київського активіста, який показував статевий орган поліції, виключили з громадської організації

Активіста, який 3 серпня на Вінниччині нібито показував статевий орган поліції було виключено з лав ГО "КПК" – його поведінку вважають неприйнятною. Водночас в організації зазначили, що й дії правоохоронців були неоднозначними.

В КПК повідомили, що поліцейський спровокував їх, тепер вже колишнього, члена організації. Коп, начебто, не представився й робив недоречні зауваження.

І таке буває На Позняках у Києві комунальники поклали новий асфальт навколо припаркованої автівки: фото

За словами очевидців події (членів цієї ГО), відео з нагрудної камери працівника патрульної поліції частково вирване з контексту. Її увімкнули нібито після провокацій з боку працівника поліції.

Активіста виключили з ГО

Водночас в КПК визнали, що поведінка їх члена була неетичною, хоча, як з’ясувалось, він показував не статевий орган, а лише свою білизну. Але навіть за це його вже виключили з лав ГО.

Даний активіст виключений з рядів організації. Хоча він й не показував поліцейському те, про що пишуть у ЗМІ, а лише спідню білизну, але це ніяк не скасовує факту недопустимої поведінки,

– заявили в КПК.

В організації додали, що їм прикро через те, що дії однієї людини накладають тінь на позитивну діяльність інших членів організації.

Їхали на мітинг

В КПК пояснили, що їх активісти їхали у Вінницю, де відбувся протест стосовно закриття реабілітаційного центру для ветеранів АТО. Вони планували долучитися до мітингу й підтримати людей, які виступають проти цього.

На Вінниччині затримали громадського активіста з Києва: відео

Затримання нібито відбулось із порушеннями

Громадські активісти, які виступають зокрема й проти поліцейського свавілля, зазначили, що затримання їх представника відбулось з порушення процесуального законодавства – без повідомлення на місці підстав затримання й без протоколу затримання.

До того ж в ГО стверджують, що після того, як активіста відпустили, їх мікроавтобус незаконно заблокували двома машинами поліції.

У ГО вибачились за їх члена

У ГО вибачились за поведінку активіста й пообіцяли, що такого не повториться.

Хочемо вибачитись перед суспільством за даний прикрий інцидент. У майбутньому подібних недоречних дій з боку членів нашої організації допущено не буде, при цьому зазначаємо, що дії поліції були також неоднозначні,

– підсумовують в КПК.

Передісторія