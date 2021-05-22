Так він хотів привернути увагу до подій у Білорусі, зокрема – смерті політв'язня Вітольда Ашурка. Про це сам активіст вигукував, коли його затримували.

Читайте також Відмовилися розганяти протести – потрапили у СІЗО: у Білорусі затримали екссиловиків

Співробітники Нацгвардії повалили Маркелова на землю й надягли йому наручники. Один із гвардійців кричав чоловікові, що його депортують через порушення громадського порядку.

"У Білорусі вулицею Акрестіна пройшло 50 тисяч громадян. Це (протест – 24 канал) проти посольства та білоруської влади, а не проти України", – намагався пояснити активіст.

Довідка. Маркелов – активіст "Молодіжного блоку" та руху Legalize Belarus. На батьківщині його затримували щонайменше тричі. Упродовж кількох місяців він проживає в Україні.

24 канал намагається дізнатися подробиці про затримання у поліції Києва. Ми доповнимо новину, коли вдасться отримати коментар у правоохоронців.

Затримання білоруського активіста у Києві / Фото "Радыё Свабода"



Згодом у мережі з'явилося відео затримання активіста. На оприлюднених кадрах видно, як він наполегливо намагається здійснити задумане, навіть коли вже помітили правоохоронці.

Затримання Маркелова у Києві: дивіться відео

Смерть Вітольда Ашурка: що відомо